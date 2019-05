BOMBA! Real a facut primul TRANSFER GALACTIC: Zidane i-a refuzat pe Neymar si Griezmann pentru a-i face loc lui! Va avea cel mai mare salariu din lot

Real Madrid a avut un sezon dezastruos, iar Florentino Perez l-a adus pe Zidane pentru a restructura lotul si pentru a reconstrui echipa.



Zidane a rulat tot lotul pe finalul acestui sezon pentru a se convinge de capacitatea fiecarui fotbalist din lot si a lua o decizie in vara. Pana va decide la ce jucatori va renunta, Zidane a luat o prima decizie in privinta venirilor.

Eden Hazard este primul mare transfer al verii in Europa. Potrivit mai multor surse din Spania, Real si Chelsea s-au inteles in privinta transferului, iar Hazard va veni pe "Santiago Bernabeu" in schimbul a 130 de milioane de euro. Belgianul va avea cel mai mare salariu din lotul Realului.

Josep Pedrerol, jurnalistul care a anuntat revenirea lui Zidane la Real sau transferul lui Ronaldo la Juventus, este primul care a anuntat si venirea lui Hazard. Informatia a fost confirmata ulterior si de Edu Aguirre, un alt jurnalist cu surse de incredere pe "Bernabeu".

Hazard si-a anuntat transferul

Eden Hazard a lasat si el de inteles ca va pleca de la Chelsea. Belgianul a facut o declaratie ciudata imediat dupa calificarea lui Chelsea in finala Europa League.

"Daca e sa fi fost ultimul meu meci aici, am incercat sa dau totul. Daca nu e ultimul meu meci... vom vedea. Eu inca nu stiu... ma gandesc doar sa castig meciuri si atat", declara Hazard la finalul meciului cu Eintracht, dupa ce Chelsea s-a calificat in finala Europa League.

Jurnalistii spanioli sustin ca Zidane i-a refuzat pe Griezmann si Neymar pentru a-i face loc lui Hazard.