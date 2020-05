Jucatorul de la Barcelona care este NETRANSFERABIL! Catalanii au refuzat toate ofertele si ii acorda incredere totala

Barcelona a pus mai multi fotbalisti pe lista de transferuri, insa un jucator a primit imunitate in cadrul clubului.

Barcelona vrea sa scape de mai multi jucatori in aceasta vara, printre care si vedetele Griezmann, Coutinho sau Dembele.

Cu toate acestea, unul dintre cei mai curtati jucatori ai catalanilor este Ansu Fati, pustiul de doar 17 ani care este vazut viitoarea stea a Barcelonei.

Borussia Dortmund si mai multe cluburi din Premier League si-au manifestat interesul pentru Fati, insa oficialii clubului de pe Camp Nou a inchis cazul si nu va asculta nicio oferta pentru fotbalistul de 17 ani.

Barcelona vrea ca Ansu Fati sa se formeze in continuare in cadrul echipei si spera ca acesta sa prinda mai multe minute sub comanda lui Quique Setien, informeaza Sport.es.

Ansu este foarte fericit pe Camp Nou si va continua sa lupte pentru un loc in prima echipa. Increderea pe care staff-ul tehnic i-o acorda este totala si nu au luat in considerare nici macar un imprumut.

Contractul lui Ansu Fati a fost reinnoit in urma cu cateva luni si are o clauza de reziliere de 170 de milioane de euro.