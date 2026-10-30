Mai multe companii chineze au renunțat la colaborările cu atacantul lui Real Madrid, iar presa din China susține că acestea ar putea solicita despăgubiri pentru încălcarea clauzelor contractuale.

Scandalul a izbucnit după apariția unui fragment dintr-un interviu în care Mbappe a comentat o imagine trucată cu chipul său suprapus peste cel al fostului lider chinez. China Media Group a suspendat, începând cu 26 octombrie, transmisiunile din LaLiga și materialele publicitare în care apare fotbalistul. DETALII AICI

Atât Mbappe, cât și Real Madrid și-au cerut scuze publice, însă situația nu s-a calmat. Atacantul a pierdut deja parteneriate cu brandurile Dongpeng, Mengniu și Milkground, iar unele dintre contracte ar fi avut o valoare totală de aproximativ 6,7 milioane de euro.

Companiile chineze ar putea cere despăgubiri

Potrivit publicației The Paper, firmele care au întrerupt unilateral colaborările ar putea solicita compensații dacă în contracte există clauze care interzic acțiunile sau declarațiile ce afectează imaginea brandului.

Un avocat citat de publicația chineză susține că firmele pot cere inclusiv returnarea sumelor deja plătite și despăgubiri pentru pierderile provocate. Astfel, Mbappe s-ar putea confrunta cu noi probleme financiare, pe lângă pierderea veniturilor din sponsorizări.

Controversa afectează și interesele lui Real Madrid. Drepturile TV ale LaLiga în China valorează peste 100 de milioane de dolari anual, iar gruparea madrilenă ar putea pierde între 10 și 12 milioane de dolari pe sezon dacă suspendarea transmisiunilor va continua și va afecta distribuirea veniturilor.