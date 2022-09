Joao Felix este cotat la 70 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate, iar presa internațională a menționat în mai multe rânduri că starul portughez este de neatins pe piața transferurilor.

Însă, în online, s-a vehiculat că Manchester United ar fi aruncat cu o ofertă pentru venirea lui Joao Felix pe Old Trafford, iar portughezul a făcut lumină într-un interviu "marcă înregistrată" oferit pentru Marca.

„Nu am auzit nimic despre nicio mutare... Deci, asta a fost ceva pentru patron, să se ocupe el de ea.”, au fost cuvintele lui Joao Felix, citate de jurnalistul sportiv, expert în transferuri, Fabrizio Romano, pe Twitter.

João Felix tells Marca on Manchester United approach during the summer: “I didn't hear anything… so that was something for the president to deal with”. ???? #MUFC

There was never an official bid — just an approach, not even a proposal as Atléti consider João untouchable. pic.twitter.com/hxkF3fiL8a