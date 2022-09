Într-un interviu pentru DAZN citat de Abola, fotbalistul brazilian a fost rugat să descrie printr-un singur cuvânt câțiva fotbaliști de top. Neymar a ales același cuvânt pentru colegul Lionel Messi , Cristiano Ronaldo și Luis Suarez.

Internaționalul brazilian a vorbit și despre generația tânără, din care fac nume precum Jude Bellingham, Pedri sau Eduardo Camavinga.

Descrierile făcute de Neymar:

Ulterior, Neymar a vorbit despre fundașii cei mai buni pe care i-a întâlnit, iar starul lui PSG l-a evidențiat pe Ruben Dias, stoperul lui Manchester City.

"Ruben Dias este un fundaș central foarte bun, e rapid și puternic. Are calitate și este foarte greu să joci împotriva lui", a mai spus Neymar, potrivit sursei citate.

