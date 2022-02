Joan Laporta explică de ce a rămas Ousmane Dembele la Barcelona: "Se pare că are o înțelegere cu alt club"

După ce a refuzat mai multe oferte de prelungire a înțelegerii, lui Dembele i s-a transmis că trebuie să își găsească un nou club, însă francezul a refuzat să plece în ultima zi a ferestrei de mercato din ianuarie, în ciuda faptului că presa internațională a scris despre oferta lui PSG și a altor cluburi din Premier League.

Ousmane Dembele rămâne la Barcelona până la finalul sezonului

Joan Laporta, președintele Barcelonei, spune că nu înțelege comportamentul lui Ousmane Dembele și bănuiește că francezul are deja o înțelegere cu un alt club, unde ar urma să se transfere gratis în vară.

Clubul la care face referire Laporta ar fi Paris Saint-Germain, potrivit presei internaționale.

"Acesta a fost unul dintre cazurile pe care le-am avut pe masă. Pentru Dembele s-a făcut o investiție masivă și i s-a oferit un salariu semnificativ. Noi i-am făcut o ofertă de prelungire, a spus că o consideră bună și că problema nu ar fi una econimică. Până la urmă s-a demonstrat că este o problemă economică. Apoi, agentul lui nu a mai spus nimic, iar asta are consecințe asupra clubului.

Am făcut ce am putut. I-am prezentat două oferte bune, iar el nu a vrut să accepte. Suntem surprinși, mai ales că a doua era de la un club din Anglia unde își poate dezvolta calitățile. Nu are sens ce a făcut pentru că nu va fi bine nici pentru el, nici pentru club. Se pare că are o înțelegere cu alt club", a spus Joan Laporta, potrivit As.

Deși Dembele și-ar fi dat acordul să semneze cu Paris Saint-Germain, francezul nu și-a dorit să părăsească Barcelona încă din această iarnă, astfel că își va duce contractul la final cu formația catalană, a scris publicația franceză RMC Sport, luni seară.

"Chiar dacă Barcelona și-a dorit să scape de el în ianuarie, francezul a refuzat să plece. Rămâne de văzut dacă Dembele va rămâne în lotul de La Liga și Europa League sau dacă Barcelona va decide să nu îl mai folosească în niciun meci oficial până la despărțirea din vară", a scris sursa citată.

Ousmane Dembele, campion mondial cu Franța în 2018, joacă la FC Barcelona din 2017, când a fost transferat de la Borussia Dortmund, pentru suma record de 40 de milioane de euro.

Din cauza numeroaselor probleme medicale, francezul a jucat în doar 129 de meciuri la Barcelona, reușind să marcheze 31 de goluri și să ofere 23 de pase decisive.