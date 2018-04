"Iubesc Barcelona!" Mesajul jucatorului de 60 de milioane care ii linisteste pe fanii Barcelonei

Barcelona a invins-o aseara pe Roma cu scorul de 4-1, pe Camp Nou.

Bucurati-va de fotbal! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Samuel Umtiti a fost implicat la golul al doilea al Barcelonei si anume cand Manolas a deviat mingea in propria poarta, iar dupa a sarbatorit sarutand sigla Barcelonei. Acesta a explicat la finalul meciului ca iubeste Barcelona si vrea sa faca o treaba cat mai buna la club.

"Felul in care am sarbatorit acest gol este ca iubesc clubul unde joc. Ma concentrez la fiecare meci si dau 100% din mine pentru ca joc la un club mare. Joc la Barcelona!" , a spus Umtiti.

Fundasul in varsta de 24 de ani a venit la Barcelona in 2016 de la Lyon pe suma de 25 de milioane de euro si are o clauza de 60 de milioane de euro. Mai multe cluburi din Europa vor sa-i activeze clauza de reziliere, iar Barcelona spera ca va face o noua intelegere cu aparatorul francez, punandu-i o clauza de reziliere mai mare.