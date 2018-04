CE NEBUNIE! Perez vrea sa dea mare LOVITURA a verii: ar fi cel mai scump transfer din istoria Realului!

Real Madrid pregateste cel mai scump transfer din istoria clubului.

Florentino Perez pare sa se fi impacat cu gandul ca nu il poate transfera pe Neymar, cel putin nu in aceasta vara, asa ca si-a stabilit o alta tinta. Conform presei engleze, Real Madrid va incerca sa-l transfere pe Salah de la Liverpool.

Transferul lui Salah la Real depinde de plecarea lui Bale, noteaza DailyStar. Daca "galacticii" vor gasi o echipa interesata de galez, atunci va folosi suma obtinuta pentru a-l transfera pe egipteanul lui Liverpool. Englezii nu sunt dispusi sa se aseze la masa negocierilor cu niciun club care ofera mai putin de 180 de milioane de euro.

Bale este dorit de Manchester United, club care l-a mai vrut si in 2013. Atunci, Bale a ales sa mearga la Real fiind considerat la acea data cel mai scump transfer din lume. In cazul in care aceste mutari se vor realiza, Salah, cotat de Liverpool la 180 de milioane de euro, ar deveni cel mai scump transfer din istoria Realului.