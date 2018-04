"Pot si eu, Cristiano!" :) VIDEO | Gol la indigo, la o zi dupa super-executia lui Ronaldo cu Juventus: s-a intamplat in liga a doua din Bosnia

Cristiano Ronaldo a reusit un gol fabulos in meciul cu Juventus.

Ronaldo are toata planeta la picioare dupa o reusita incredibila, din foarfeca, in victoria cu 3-0 a Realului de la Torino in mansa tur a sferturilor din UEFA Champions League. Fanii si specialistii din fotbal, deopotriva, l-au laudat pe starul portughez pentru executia fabuloasa, insa au existat si voci care au sustinut ca jucatorul lui Zidane nu a facut nimic iesit din comun.

Printre cei care pot afirma asta se numara si un jucator bosniac care evolueaza in liga a doua din tara sa. La o zi dupa ce Ronaldo era pe prima pagina a ziarelor din intreaga lume, in liga a doua din Bosnia se marca un gol cel putin la fel de spectaculos.