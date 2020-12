Ruptura TOTALA intre Zidane si vestiarul lui Real Madrid! 'Greii' echipei au fost luati in colimatoriu de catre antrenor!

Real Madrid a pierdut marti seara impotriva lui Sahtior Donetk in Champions League, iar gruparea spaniola este in pericol de a rata calificarea in optimi.

Zinedine Zidane nu mai are incredere in mare parte a echipei sale, fiind satul de atitudinea din teren pe care o au anumiti jucatori ai echipei, cum ar fi Toni Kroos sau Marcelo, conform publicatiei Sport.es. De asemenea, mijlocasul Isco, care in trecut era un jucator indispensabil pentru antrenorul francez, a cazut in dizgratia acestuia.

Intr-un interviu acordat aseara la conferinta de presa de dupa partida cu Sahtior, Zidane a anuntat ca nu are intentia de a demisiona si ca va reusi sa treaca alaturi de echipa sa peste perioada mai putin buna, la fel cum a facut-o si in anii trecuti.

Antrenorul francez ar avea constiinta curata, dupa ce in aceasta vara el l-ar fi anuntat pe Florentino Perez ca ar avea nevoie de transferuri. A fost prima data in ultimii 40 de ani cand Real Madrid nu a adus nici macar un jucator intr-o perioada de mercato. Conducatorul Realului a fost de parere ca Zidane are la dispozitie un lot foarte bun, dar vedete pentru care s-au platit peste 100 de milioane ca si Hazard sau Bale, au fost accidentati sau chiar vanduti.

Singurii pe care Zidane s-ar putea baza in perioada urmatoare sunt conationalii Mendy, Varane, Benzema, alaturi de Casemiro, Valverde si Ramos. Ultimul a lipsit si in partida de marti seara, iar Real Madrid are sapte infrangeri in noua partide jucate in Champions League fara Sergio Ramos.