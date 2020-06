"Puteam fi ca Messi si Ronaldo, dar am preferat sa beau cate un pahar de vin la cina!" Wesley Sneijder recunoaste ca i-a placut viata

Olandezul care a castigat trofeul Champions League in sezonul 2009/10 a vorbit despre cariera sa si despre implicare.

Wesley Sneijder a spus ca ar fi putut sa ajunga la fel de bun ca Lionel Messi sau Cristiano Ronaldo, dar ca nu a vrut sa faca aceleasi sacrificii pe care le fac cei 2.

Potrivit publicatiei italiene Gianluca DiMarzio, olandezul a preferat sa se bucure de viata in timp ce Messi si Ronaldo s-au concentrat mai mult pe a face performanta.

"As fi putut deveni ca Messi sau Ronaldo. Pur si simplu nu am simtit sa fac asta. Mi-a placut viata mea, poate am baut un pahar de vin la cina. Leo si Cristiano sunt diferiti, au facut multe sacrificii. Pentru mine a fost bine asa, cariera mea a fost oricum uimitoare", a declarat Sneijder.

Wesley Sneijder si-a inceput cariera la Ajax si a mai trecut pe la Real Madrid, Inter - unde a obtinut cele mai mari performante, Galatasaray, Nice si Al-Gharafa.

Olandezul in varsta acum de 35 de ani a castigat in sezonul 2009/10 titlul de "Mijlocasul UEFA al anului". In plus, in 2010 a fost inclus in echipa ideala a Campionatului Mondial si a primit Gheata de Bronz pentru performantele obtinute.