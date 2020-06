A primit unda verde! Messi revine la antrenamente si va fi pe teren in meciul cu Mallorca

Lionel Messi a lipsit in ultimele zile de la antrenamentele Barcelonei.

Acum, potrivit unor informatii facute publice de supercampioana Spaniei, argentinianul se va intoarce la antrenamente luni pentru a se pregati pentru primul meci de la reluarea La Liga.

Medicii echipei au decis ca Messi sa nu forteze niciun pic in aceste zile pentru a fi in forma maxima pe 13 iunie, cand Barcelona va face deplasarea la Mallorca.

Potrivit oficialilor clubului, Leo Messi va fi cu siguranta prezent pe gazon in primul meci post-pandemie.

"Capitanul nostru are o contractura minora in cvadricepsul piciorului drept. In aceasta zi de vineri, el a facut un antrenament specific pentru a evita riscurile, deoarece mai sunt 8 zile pana la primul meci din La Liga. Saptamana urmatoare el se va intoarce la antrenamentele de grup", este mesajul transmis de Barca.

Reamintim ca Messi s-a antrenat in sala de gimnastica miercuri, separat de grup, si nici vineri nu a revenit alaturi de coechipierii sai.