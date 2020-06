Setien si misiunea TOTALA a lui Messi la Barcelona! "Doar asa putem lua titlul!" Ce spune antrenorul despre lupta cu Real

Antrenorul Barcelonei a explicat care sunt starile care ii framanta pe jucatorii sai cu o saptamana inainte de reluarea competitiei.

Quique Setien a recunoscut ca ar mai avea nevoie de inca o saptamana de pregatire, dar ca este motivat de fotbalistii sai, care sunt dornici sa revina pe teren.

"Echipa se descurca destul de bine datorita antrenamentelor pe care le-am facut. Toti jucatorii sunt dornici si foarte motivati sa joace. Pauza a fost buna pentru ca fotbalistii mai si obosesc.

Ce se intampla acum e diferit fata de cum ar arata un presezon normal. Vom vedea cum arata echipa in joc si care este situatia fiecarui fotbalist. Pentru a fi campioni trebuie sa castigam toate jocurile si suntem intr-o dispozitie mentala buna. Vom vedea si cum evolueaza lucrurile si care sunt dificultatile pe care ni le pun rivalii", a declarat Setien.

In plus, antrenorul catalanilor a marturisit ca cel mai mult ii va lipsi incurajarea publicului, care are o influenta deosebita in timpul meciurilor. Cu toate ca fanii nu le vor fi alaturi pe stadion, jucatorii sunt motivati sa le aduca bucurie acestora.