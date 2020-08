Inca o lovitura pentru Messi! Ansu Fati a luat o decizie drastica: cu cine s-a inteles pustiul minune al Barcelonei

Ansu Fati, pustiul de doar 17 ani al Barcelonei, nu va mai fi reprezentat de familia Messi.

Tatal si fratele lui Lionel Messi erau reprezentantii lui Ansu Fati, pustiul minune de doar 17 ani al Barcelonei.

Acesta a luat o decizie drastica si a semnat un nou contract cu celebra firma Polaris Sports, reprezentata de Jorge Mendes, anunta Mundo Deportivo

Impresarul portughez ii reprezinta si pe Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Ederson, Bernardo Silva sau Joao Cancelor. De asemenea, Semedo, colegul lui Fati de la Barcelona, este reprezentat de aceeasi firma de impresariat.

Fati mai are contract pe Camp Nou pana in 2022, iar catalanii au inceput demersurile pentru a obtine o nou asemnatura din partea lui. Barcelona vrea sa ii stabileasca o clauza de reziliere uriasa, avand in vedere potentialul urias pe care il are.

Cota de piata a lui Ansu Fati este de 50 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt. 8 goluri si o pasa decisiva are Fati in cele 33 de meciuri jucate pentru Barcelona.