Suporterii israelieni au afişat un banner cu mesajul "Criminali din 1939" în timpul unui meci împotriva echipei poloneze Rakow, joi, provocând indignare în Polonia. Preşedintele polonez a afirmat că acest gest insultă memoria polonezilor, inclusiv a evreilor ucişi în cel de-al Doilea Război Mondial, relatează Reuters.

Polonia a fost ocupată de Germania nazistă în cel de-al Doilea Război Mondial. La începutul războiului, populaţia evreiască a ţării era de 3,2 milioane, cea mai mare din Europa. Aproape toţi au fost ucişi, mulţi dintre ei în lagărele de exterminare naziste, iar alţi 3 milioane de cetăţeni neevrei au murit, de asemenea, în timpul ocupaţiei.



Disputele istorice legate de cel de-al Doilea Război Mondial şi Holocaustul au tensionat relaţiile dintre Polonia şi Israel în trecut.

Gest nesăbuit făcut de fanii lui Maccabi Haifa



Studiile au demonstrat complicitatea unor polonezi în uciderea evreilor de către Germania nazistă, dar mulţi polonezi resping aceste concluzii, afirmând că ele reprezintă o încercare de a dezonora o ţară care a suferit enorm în timpul războiului.



Bannerul "Criminali din 1939" a fost afişat în mod vizibil pe un rând de scaune de către fanii clubului israelian Maccabi Haifa în timpul meciului din Conference League împotriva echipei Rakow Czestochowa, care s-a jucat la Debrecen, în Ungaria, din motive de securitate. La Rakow, echipă care s-a impus cu 2-0, Bogdan Racoviţan a fost integralist.



"Bannerul scandalos afişat de suporterii Maccabi Haifa insultă memoria cetăţenilor polonezi – victime ale celui de-al Doilea Război Mondial, printre care şi 3 milioane de evrei", a scris pe X preşedintele polonez Karol Nawrocki, fost şef al Institutului Naţional de Comemorare al Poloniei. "O prostie pe care niciun cuvânt nu o poate justifica".



Ministrul polonez de interne, Marcin Kierwinski, a declarat că "anti-polonismul şi denaturarea scandalosă a istoriei poloneze de către huliganii israelieni necesită o condamnare fermă".



Ambasada Israelului la Varşovia a condamnat, de asemenea, bannerul.



"Nu este loc pentru astfel de cuvinte şi acţiuni, din partea niciunei tabere, nici pe stadion, nici în altă parte. Niciodată!", a scris ambasada pe X. "Aceste incidente ruşinoase nu reflectă spiritul majorităţii fanilor israelieni".

