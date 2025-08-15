GALERIE FOTO Imagini șocante! Un puști băcăuan de 16 ani a fost băgat în spital de un campion la box. Cum s-a întâmplat

Imagini șocante! Un puști băcăuan de 16 ani a fost băgat &icirc;n spital de un campion la box. Cum s-a &icirc;nt&acirc;mplat Stiri
Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Incident grav în Bacău!

TAGS:
Renato NicaBogdan SavaBoxBacaukickbox
Din articol

Un adolescent de 16 ani a ajuns la spital după ce a primit câteva lovituri serios de la campionul european la box Renato Nica

Potrivit surselor Sport.ro și imaginilor apărute în spațiul public, sportivul l-a atacat pe nepregătite pe Bogdan Sava, un alt tânăr de aceeași vârstă, legitimat la kickboxing.

Un puști băcăuan de 16 ani a fost băgat în spital de un campion european la box

Imagini șocante de la fața locului

  • Vlcsnap 2025 08 15 12h08m02s919
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Conform surselor Sport.ro, conflictul ar fi izbucnit pe fondul unei dispute sentimentale. Sava ar fi fost văzut la festivalul „Young Island”, ținut în fiecare an pe Insula de Agrement din Bacău cu iubita lui Nica, ceea ce ar fi stârnit furia boxerului. 

Luni seară, Nica ar fi plecat din cantonamentul lotului național de la Onești, împreună cu mai mulți prieteni, și ar fi mers la sala de jocuri unde se afla Sava. În imagini, Nica apare aplicându-i victimei două croșee violente și un șut în stomac, după care părăsește zona.

Adolescentul are nevoie de intervenție chirurgicală, iar familia sa a depus plângere la Poliție. Inspectoratul Județean Bacău a confirmat deschiderea unui dosar penal.

Federația Română de Box a reacționat rapid, suspendându-l pe Nica cu efect imediat și trimițând cazul către Comisia de Disciplină.

Deși sportivul a susținut că s-a întors la cantonament la ora 22:00, camerele de supraveghere arată că incidentul a avut loc după miezul nopții.

Renato Nica, 16 ani, este campion național și balcanic la box, iar în 2023 a cucerit medalia de bronz la Campionatul European.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Marea întâlnire dintre Putin şi Trump va începe vineri la ora 22:30. Întrevederea, urmată de o conferință comună de presă
Marea &icirc;nt&acirc;lnire dintre Putin şi Trump va &icirc;ncepe vineri la ora 22:30. &Icirc;ntrevederea, urmată de o conferință comună de presă
ARTICOLE PE SUBIECT
Kosovarii l-au ironizat pe Gigi Becali: &rdquo;Va putea răsufla liniștit cel puțin o vreme!&rdquo;
Kosovarii l-au ironizat pe Gigi Becali: ”Va putea răsufla liniștit cel puțin o vreme!”
Andrei Cornea a scos la v&acirc;nzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!
ULTIMELE STIRI
Bomba bombelor &icirc;n mercato: Florin Niță, la un grand din Superliga!
Bomba bombelor în mercato: Florin Niță, la un grand din Superliga!
Pariul lui Curelea: jucători de la Inter, Milan și Sevilla pe prima listă a stranierilor pentru naționala de tineret
Pariul lui Curelea: jucători de la Inter, Milan și Sevilla pe prima listă a stranierilor pentru naționala de tineret
Gigi Becali a anunțat ce jucător va transfera la FCSB după calificarea &icirc;n play-off-ul Europa League
Gigi Becali a anunțat ce jucător va transfera la FCSB după calificarea în play-off-ul Europa League
Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan. Ce banner controversat au afișat
Fanii israelieni au provocat indignare la meciul cu echipa lui Racoviţan. Ce banner controversat au afișat
E gata! Renegatul de la FCSB și-a dat acordul și semnează
E gata! Renegatul de la FCSB și-a dat acordul și semnează
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Drita - FCSB 1-3 a fost &icirc;n direct pe Pro Arena VOYO | Campioana Rom&acirc;niei, meci perfect la Priștina și calificare &icirc;n play-off-ul UEL

Drita - FCSB 1-3 a fost în direct pe Pro Arena & VOYO | Campioana României, meci perfect la Priștina și calificare în play-off-ul UEL

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000&euro; și undă verde pentru transfer

Vestea momentului pentru Louis Munteanu: 30.000.000€ și undă verde pentru transfer

Vezi LIVE ONLINE Drita &ndash; FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Vezi LIVE ONLINE Drita – FCSB. Unde și cum urmărești meciul din preliminariile Europa League 2025

Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: &rdquo;Nu prea a contat&rdquo;

Jucătorul de la FCSB care l-a dezamăgit pe Gigi Becali: ”Nu prea a contat”

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct &icirc;n Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Spartak Trnava - Universitatea Craiova 4-3! Meci de infarct în Slovacia, cu răsturnări de scor și goluri de Champions League

Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a &icirc;nvins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava

Slovacii au reacționat imediat după ce Craiova a învins-o pe Spartak și a ocolit o rușine istorică la Trnava

CITESTE SI
Risc de recesiune &icirc;n Rom&acirc;nia la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

stirileprotv Risc de recesiune în România la finalul lui 2025. Cum putem evita acest lucru, conform guvernatorului BNR

Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

protv Cum a renunțat Jason Momoa la fumat, deși consuma trei pachete de țigări pe zi Sursă: https://www.protv.ro/articol/115644-cum-a-renuntat-jason-momoa-la-fumat-desi-consuma-trei-pachete-de-tigari-pe-zi-pur-si-simplu-am-murit

Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

stirileprotv Ușor cu falimentul pe scări. Guvernul Bolojan schimbă legea insolvenței ca să limiteze abuzarea bugetelor, public și privat

Donald Trump, cu o zi &icirc;nainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să &icirc;ncheie un acord de pace cu Ucraina

stirileprotv Donald Trump, cu o zi înainte summitului din Alaska: Cred că Putin este pregătit să încheie un acord de pace cu Ucraina

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(EN) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!