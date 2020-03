In lipsa acuta de bani, Valencia poate pierde jumatate dintre titulari

“Los Ches” trebuie sa stranga cel putin 40 de milioane de euro doar pentru a-si plati datoriile, iar marile cluburi ale Europei stau la panda.

Mijlocasul dreapta Carlos Soler (23 ani) este dorit insistent de Mikel Arteta la Arsenal. Nascut si crescut la Valencia, el a contribuit cu 11 goluri si 17 asisturi in 141 de meciuri, castigand Cupa Spaniei, in sezonul trecut. El este cotat la 50 de milioane de euro, dar “tunarii” spera sa il poata cumpera cu jumatate din aceasta suma. Extrema dreapta Ferran Torres (20 ani) este dorit de Liverpool, Real Madrid si FC Barcelona. El este nascut in Comunidad Valenciana, s-a format tot la cantera Valenciei si este cotat tot la 50 de milioane de euro, dar are o clauza de reziliere de 25 de milioane de euro.

Alti jucatori care pot pleca de la Valencia in perioada urmatoare sunt: Jose Gaya (fundas dreapta, 24 ani), cotat la 50 de milioane de euro, de care se intereseaza Real Madrid, Manchester United, Arsenal si Atletico Madrid; Rodrigo (atacant, 29 ani, 50 mil. euro), care este curtat insistent de Barcelona; Maxi Gomez (atacant, 23 ani, 40 mil. euro), care este pe lista lui West Ham si Manchester United; Goncalo Guedes (extrema stanga, 23 ani, 28 mil. euro), intrat pe radarul lui Real Madrid, Atletico Madrid si Arsenal; Mouctar Diakhaby (fundas central, 23 ani, 22 mil. euro), urmarit de scouterii lui Manchester City, Chelsea si Wolverhampton.

Valencia, care are un lot cotat la 524.5 milioane de euro, se afla acum pe locul 7 in La Liga, la doar 4 puncte de ultima pozitie care duce in Champions League. "Alb-negrii" au fost primul club afectat de coronavirus, cu 5 jucatori declarati infectati, dupa partida retur cu Atalanta, din optimile de finala ale Champions League.