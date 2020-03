Fanii Atalantei AU REACTIONAT imediat dupa ce au aflat ca nu pot face deplasarea de la Valencia! Ce vor face cu banii suporterii

Meciul dintre Valencia si Atalanta se va juca cu portile inchise.

Dupa anuntul oficial in legatura cu meciul dintre Valencia si Atalanta, fanii care isi cumparasera bilete pentru a face deplasarea alaturi de echipa au luat o decizie impresionanta.

Suporterii Atalantei au decis sa doneze toti banii primiti inapoi din costul total al biletelor pe care le-au rezervat pentru meciul care se va juca in aceasta seara. Astfel, suma totala s-ar ridica undeva la 40.000 de euro, care vor fi donati spitalelor din Italia.

"In acest moment, in orasul nostru si in provincia noastra exista eroi care lucreaza cu fonduri insuficiente si muncesc non-stop pentru a se asigura ca toata lumea este sanatoasa. Acesta este motivul pentru care am ales sa donam banii pe care i-am fi cheltuit pe bilete la meciul cu Valencia. Cei 40.000 de euro vor ajunge la spitale in zilele urmatoare", au spus cei din Curva Nord.

Atalanta s-a impus cu 4-1 in meciul tur cu Valencia. Meciul dintre cele doua va fi arbitrat de Ovidiu Hategan.