A luat ROSU in al doilea meci la Valencia, apoi medicii i-au zis ca trebuie sa intre in carantina din cauza varicelei! Ce a patit Florenzi la Valencia

Alessandro Florenzi are un inceput deficil la Valencia.

Secii clubului au anuntat ca italianul are varicela. Vestea vine la cateva zile dupa cartonasul rosu primit de Florenzi in meciul cu Getafe, pierdut clar de 'lilieci' cu 3-0.

Imprumutat in aceasta iarna de la AS Roma, Florenzi nu a mai participat la antrenamentele echipei de miercuri si are interzis sa se antreneze cu restul colegilor pentru a nu raspandi boala. In ultimul meci din La Liga, Valencia a fost invinsa de Getafe cu 0-3, iar Florenzi a primit cartonasul rosu, astfel ca oricum ar fi fost indisponibil pentru meciul urmator, impotriva celor de la Atletico Madrid.

Din cauza varicelei, Florenzi va rata si meciul tur din optimile Ligii Campionilor, impotriva Atalantei.



Alessandro Florenzi a fost cedat de Roma la Valencia in speranta ca se va impune rapid si va reusi sa prinda lotul Italiei la Europeanul din vara. La Roma, Florenzi a prins numai 14 jocuri de la inceputul sezonului (12 ca titular).