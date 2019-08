In asteptarea Barcelonei, Neymar s-a apucat de actorie. Surpriza uriasa: brazilianul apare in serialul momentului

Neymar a jucat intr-un film in perioada in care asteapta transferul la Barcelona.

Neymar a anuntat marti pe Twitter ca va putea fi vazut in al treilea sezon al serialului "La Casa de Papel", cel mai vizionat show TV non-anglofon difuzat pe platforma de streaming Netflix, si a ironizat zvonurile legate de transferul sau la o alta echipa, informeaza AFP.

"Am putut sa imi implinesc un vis, participand la filmarile pentru serialul meu preferat. Iar acum pot sa impartasesc personajul Joao cu voi! Multumesc @lacasadepapel!", a scris sportivul brazilian pe aceeasi retea de socializare, insotind mesajul de un scurt videoclip in care poate fi vazut scotandu-si de pe chip o masca - reprezentandu-l pe Salvador Dali -, caracteristica personajelor din acest serial.

"Bine ai venit in banda #LCDP3", i-au raspuns in portugheza administratorii contului oficial al serialului - @lacasadepapel.

In episoadele 6 si 8 din al treilea sezon - o noua versiune a acestuia a fost distribuita online, marti, de Netflix, conform AFP -, Neymar interpreteaza un calugar brazilian, al carui prenume este Joao. Sezonul al treilea a fost distribuit online pe 19 iulie.

"Nu-mi plac nici fotbalul, nici petrecerile", spune calugarul intr-o conversatie despre Brazilia pe care o poarta cu Berlin, unul dintre personajele principale ale serialului.

"La Cupa Mondiala, ma rog intotdeauna pentru selectionata noastra", adauga personajul jucat de Neymar, inainte de a se retrage din cadru.

Eu pude realizar meu sonho e fazer parte da minha série favorita. E agora eu posso compartilhar o João com todos vocês !

Gracias @lacasadepapel !#LCDP3 #nuevofichaje #lacasadepapel pic.twitter.com/fxwWieoP0N — Neymar Jr (@neymarjr) August 27, 2019



Ultimele luni au fost foarte agitate pentru sportivul brazilian: suspendat pentru ca a lovit un spectator in finala Cupei Frantei, acuzat pentru o vreme de viol si nevoit sa renunte la Copa America din cauza unei noi accidentari la piciorul drept, Neymar se afla in centrul unor zvonuri legate de transferul sau de la PSG, printre echipele vizate aflandu-se FC Barcelona si Real Madrid.

In aceasta "telenovela" estivala, un episod s-a incheiat cu bine, pe 9 august, pentru Neymar: plangerea pentru viol care il viza a fost clasata fara urmari penale in Brazilia. Insa intriga din jurul viitorului sau sportiv ramane de actualitate, cu cateva zile inainte de inchiderea pietei transferurilor in Europa (2 septembrie).

Ironizand zvonurile despre transferul sau, Neymar, cel mai scump jucator din istorie, sosit la clubul Paris Saint-Germain in 2017 contra sumei de 222 de milioane de dolari, a adaugat dupa mesajul sau de pe Twitter hashtag-ul "#nuevofichaje" ("#noulrecrut").