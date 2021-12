Unul dintre actorii din Casa de Papel dezvăluie: ”Mergeam să văd Steaua în Ghencea. Am stat în București”

Sârbul a locuit pentru o perioadă în Timișoara, dar a stat și în București, acolo unde obișnuia să meargă în Ghencea pentru a vedea pe viu Steaua.

După ce serialul Casa de Papel a ajuns la final, după cinci sezoane, Peric a răspuns unui set de întrebări legat de perioada petrecută în România.

”Helsinki” din Casa de Papel: ”Mergeam să văd Steaua în Ghencea”

Pus să aleagă între rivalele Steaua și Dinamo, ”Helsinki” a răspuns: „Steaua sau Dinamo? Nu cred. Cred că Helsinki i-ar face galerie Universității Craiova”.

„Mie îmi plăcea foarte mult baschetul în adolscență, dar când am venit în România n-am văzut baschet. Am stat 9 ani în România. Am avut mulți prieteni punkiști în Craiova. N-am mai fost în București din 1998.

Cred că s-a schimbat foarte mult. Mergeam să văd Steaua în Ghencea. Am stat în București undeva pe la Alba Iulia, era un cămin cu tot felul de persoane”, a spus Darko Peric, la Virgin Radio.