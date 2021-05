Imagini incredibile din Spania! Vedetele lui Simeone au dansat pe strazi cu fanii dupa ce Atletico a cucerit titlul! Gestul emotionant al lui Koke

Atletico Madrid este noua campioana din La Liga.

Echipa antrenata de Diego Simeone a castigat titlul in Spania dupa ce s-a impus in ultima etapa a campionatului in fata celor de la Valladolid, scor 1-2.

Petrecerea fanilor madrileni nu s-a tinut doar pe strazile din capitala, cateva sute de suporteri facand deplasarea alaturi de echipa. Dupa meci, cativa dintre jucatorii lui Simeone au iesit in jurul stadionului pentru a sarbatori alaturi de sustinatorii lor.

Jan Oblak, unul dintre cei mai importanti fotbalisti de la Atletico, a fost primul care li s-a alaturat fanilor, fiind purtat pe brate de acestia.

Jan Oblak is out on the streets celebrating with fans ???? (via @rbnatm) pic.twitter.com/xbrgPIWCqH — ESPN FC (@ESPNFC) May 22, 2021

Ulterior, in mijlocul suporterilor a ajuns si Joao Felix.

TRANQUI ????????: Joao Félix ???????? y Jan Oblak ???????? celebraron ¡CON LOS HINCHAS! el título del #AtléticoMadrid ????⚪ en #LaLigaxESPN ????????. pic.twitter.com/X6ytpW4hYM — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 22, 2021

La Madrid, sarbatoarea fanilor a fost umbrita de decesul unui suporter de doar 14 ani. Detalii AICI. Dupa revenirea in capitala a echipei, Koke a mers la statuia lui Neptun, caruia i-a pus o banderola pe brat si un steag in culorile clubului, asa cum s-a intamplat la fiecare titlu cucerit de Atletico.

De data asta, insa, capitanul echipei a ales o banderola neagra, aducandu-i astfel un omagiu tanarului care si-a pierdut viata.

???????????? ¡@Koke6 cumplió con la tradición de colocar a Neptuno una bufanda y una bandera rojiblancas tras conseguir un título! Además, rindió tributo al joven atlético fallecido anoche colocando un brazalete negro.#OtraFormaDeEntenderLaVida pic.twitter.com/2AsssnrT3x — ❤️???????? CAMPEONES ????❤️???? (@Atleti) May 23, 2021