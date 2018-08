Imagini incredibile cu un jucator din La Liga: a fost la un pas sa se ia la bate cu logodnica pe strada! Ce s-a intamplat

Jucatorul a decis sa-si blocheze conturile de pe retelele de socializare dupa ce clipul a devenit viral.

Rapid Viena - FCSB, joi, 21:30 in direct la PRO TV! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Considerat in urma cu 2 ani unul dintre cei mai promitatori atacanti din Spania, Inaki Williams nu a avut progresul asteptat de cei de la Athletic Bilbao, reusind doar 7 goluri in sezonul precedent din La Liga. Totusi, el ramane titular in atacul lui Bilbao desi n-a mai marcat din aprilie.

Un clip devenit viral pe internet l-a adus in prim-plan pe Inaki Williams, insa intr-un mod negativ. In timpul festivalului loca Aste Nagusia, Inaki Williams a fost filmat in 2 randuri in timp ce se certa cu logodnica lui, aceasta devenind chiar agresiva!

Iubita lui Inaki Williams a fost surprins in timp ce il insulta pe jucator dupa ce acesta i-a spus in repetate randuri ca a gresit. Atacantul de 24 de ani nu a dorit sa ofere o declaratie insa si-a blocat contul de Instagram.