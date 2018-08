Caz INCREDIBIL: suspendati pentru ca PROPRIII fani l-au BOMBARDAT pe Nedelcu?! Ce risca FCSB la UEFA si care e prima reactie a lui Becali

Stelistii vor fi judecati de UEFA din cauza incidentelor care au avut loc pe stadion la returul cu Hajduk de joia trecuta.

Lovit de un obiect aruncat din peluza FCSB, Nedelcu nu e singurul care are de suferit. Si clubul va plati!

UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva echipei lui Becali. Incidentul din cauza caruia Nedelcu trebuie sa joace de acum cu masca de protectie n-a fost trecut cu vederea de observator, in ciuda eforturilor lui Junior Morais de a ascunde obiectul aruncat din tribuna.

Conform Gazetei Sporturilor, FCSB trebuie sa se apere in fata a 4 acuzatii: aruncarea obiectelor din tribuna, folosirea materialelor pirotehnice, patrunderea suporterilor pe teren si deficitati de organizare.



Din fericire pentru stelisti, verdictul va fi dat abia dupa returul cu Rapid Viena, de saptamana viitoare. Pe langa sanctiunile financiare, FCSB risca sa joace in grupe fara suporteri un meci sau chiar doua, in cazul in care va trece de echipa austriaca.