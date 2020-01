SCHIMBARE TOTALA a lui Eden Hazard! Ultima aparitie a belgianului i-a uimit pe fanii lui Real Madrid! Cum arata atacantul

Belgianul s-a accidentat in meciul din Champions League cu PSG, de la sfarsitul lunii noiembrie si a lipsit de pe teren de atunci. Initial, accidentarea sa nu a fost vazuta ca fiind serioasa, insa in urma testelor medicale s-a constatat ca problema lui Hazard era mai serioasa decat se preconiza.

Belgianul a fost nevoit sa foloseasca si carje in primele saptamani de la accidentare, iar acum, la doua luni de la incident, se pregateste intens sa revina pe teren. Hazard a fost filmat in sala de forta, antrenandu-se din greu pentru a intra in forma, iar fanii au fost placut surprinsi. Acestia au constatat ca atacantul a slabit considerabil si s-a subtiat, dupa ce la inceputul sezonului a fost acuzat ca ar avea prea multe kilograme.

???? First in the gym and then with the ball.

Eden Hazard is almost ready.pic.twitter.com/p8M8tF6y9Q