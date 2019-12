Anuntul momentului! Cand va reveni Eden Hazard pe teren. Ce spune fratele fotbalistului de la Real Madrid

Fratele lui Eden Hazard a lamurit situatia medicala a starului de la Real Madrid.

Kylian Hazard, jucator la Cercle Brugge, a declarat: "Nu se va opera. Va reveni in doua sau trei saptamani. E bine, dar nu vrea sa isi asume riscuri. E doar o chestiune de timp si va reveni mai puternic".

Eden este asteptat sa revina pe teren la inceputul lui 2020, lucru care e sinonim cu ratarea El Clasico, meci care se va juca miercurea viitoare, pe 18 decembrie.

Hazard s-a transferat de la Chelsea la Real in aceasta vara, iar pe 27 noiembrie intr-un meci cu PSG in Liga Campionilor, Eden s-a accidentat in timpul unui duel cu Meunier. Starul de 28 de ani a suferit o atunci o microfisura la glezna stanga.