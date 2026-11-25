S-au dus vremurile în care frații Becali aveau parte de o lună ianuarie extrem de aglomerată din cauza transferurilor.

Victor Becali: ”Jucătorii români nu mai sunt atractivi pentru fotbalul european!”

De fapt, Victor Becali a mărturisit că ”bate vântul” când vine vorba despre transferurile jucătorilor români la cluburi importante din Europa.

Impresarul crede că va urma o perioadă de ”secetă” la acest capitol, iar singurele variante disponibile pentru jucătorii din Superliga României rămân în momentul de față doar cluburile din Asia. Victor Becali consideră că acest lucru nu se va schimba nici la următoarele generații de fotbaliști.

”Nu mai e o perioadă încărcată de mult timp (n.r. pe piața de transferuri), pentru că trebuie să fim cu picioarele pe pământ, nu mai suntem atractivi pentru fotbalul european. Noi, pe la arabi, prin China, nu mai prezentăm interes pentru cluburile mari din Europa. Ce mai avem noi? Nu mai avem nimic! Nu mai suntem, din păcate, sper ca în câțiva ani să mai vină niște jucători tineri din spate, dar nici pe asta nu prea o văd. Eu din fire sunt optimist, dar și optimismul are niște limite. De visat, putem visa, dar când ne trezim, ce facem?”, a spus Victor Becali la VOYO SPORT LIVE.