Schimbare radicală de plan pentru arena de 30 de milioane de euro din București! Anunț oficial

Primaul Rareș Hopincă a anunțat finalizarea procedurii de predare-primire pentru obiectivul sportiv, după aproape un deceniu de stagnare. Muncitorii vor interveni în primă fază asupra structurii de rezistență și a componentelor metalice. În același timp, autoritățile locale pregătesc documentația pentru a atrage fonduri europene prin Programul Regional București–Ilfov, sub egida inițiativei New European Bauhaus , în condițiile în care devizul actual se ridică la aproximativ 30 de milioane de euro, fără actualizări.

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

Patinoarul devine sală polivalentă

Pe lângă consolidarea structurii, reprezentanții primăriei evaluează o variantă tehnică prin care edificiul să nu fie destinat exclusiv sporturilor pe gheață, ci să funcționeze ca o arenă multifuncțională. Noua configurație ar urma să păstreze instalația frigorifică necesară pentru hochei și patinaj, dar ar permite și găzduirea meciurilor de baschet, handbal, volei sau tenis. Potrivit datelor tehnice prezentate de Hopincă, capacitatea ar fi de 3.600 de spectatori pentru hochei și ar crește la 5.000 de locuri pentru meciurile de baschet, putând depăși acest prag la alte evenimente.

Justificarea acestei reconfigurări ține de rentabilitatea investiției, de interesul tinerilor pentru diverse discipline și de faptul că în ultimii zece ani au mai fost deschise două patinoare permanente în regiune, Berceni Arena în Sectorul 4 și Allianz-Țiriac Arena Ice Rink în Otopeni. „O investiție publică de 30 de milioane de euro trebuie să fie folosită cât mai mult, nu doar pentru un număr limitat de competiții sau antrenamente. Cu cât arena poate găzdui mai multe discipline și evenimente, cu atât crește utilitatea ei pentru comunitate și posibilitatea de a acoperi o parte din cheltuielile de funcționare din venituri proprii”, a transmis Rareș Hopincă.

Pentru accesarea finanțării nerambursabile și stabilirea destinației finale a bazei sportive, instituția organizează două sesiuni de consultare publică la sediul său, dublate de un chestionar online. Prima întâlnire are loc pe 13 noiembrie, în intervalul 18:00–20:30, fiind dedicată persoanelor cu dizabilități și organizațiilor reprezentative, iar a doua este programată pe 15 noiembrie, între orele 10:00 și 13:00, pentru comunitatea sportivă și cetățenii interesați. „Nu ne propunem să eliminăm hocheiul de la Flamaropol. Ne propunem să găsim cea mai bună soluție pentru ca aici să se poată practica hochei, dar și cât mai multe alte sporturi”, a precizat acesta.

În finalul mesajului său, oficialul a răspuns și criticilor apărute pe scena politică în ultimele zile pe tema acestui șantier. „Le spun un singur lucru celor care încearcă să transforme acest proiect într-o dispută politică: nu primesc lecții despre finalizarea Patinoarului Flamaropol de la cei care au avut ani la dispoziție să îl construiască și nu au făcut-o. Pentru mine, lucrurile sunt simple: consultăm, analizăm, atragem finanțare și construim”, a mai spus Hopincă.