Hansi Flick a numit principala cauză a înfrângerii din El Clasico: „Trebuie să acceptăm”

Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Hansi Flick a numit principala cauză a înfrângerii din El Clasico

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

La scurt timp după fluierul final, Hansi Flick a transmis că nu are soluții în defensivă, aceasta fiind principala problemă din echipa Barcelonei. Tehnicianul a amintit că săptămâna a fost una grea, în condițiile în care catalanii au suferit două înfrângeri: cu PSG și Real Madrid.

În ciuda acestui aspect, neamțul a văzut și partea plină a paharului, anume că echipa sa este în continuare pe primul loc în clasamentul din La Liga, iar pe viitor se așteaptă ca elevii săi să aibă mai multă energie, asta pentru ca astfel de rezultate să nu se repete.

„Nu a fost un meci uşor pentru noi, ei s-au descurcat foarte bine. Ne-a lipsit puţin norocul, dar asta e, trebuie să acceptăm. Am făcut destule greşeli. Ei au marcat ocaziile pe care le-au avut. Trebuie să acceptăm şi să ne descurcăm mai bine pe viitor. Nu avem soluţii în defensivă. Mă bucur că a revenit Frenkie de Jong.

Nu e o situaţie uşoară de gestionat. E clar că nu am avut prospeţime destulă, din păcate. A fost o săptămână departe de a fi perfectă. Înfrângere la Paris şi acum şi în La Liga. Suntem tot pe primul loc, dar avem nevoie de mai multă energie”, a spus Hansi Flick pentru presa spanolă.