„Stupid!” Pedri, discurs fără perdea după înfrângerea din El Clasico

„Stupid!” Pedri, discurs fără perdea după înfrângerea din El Clasico La Liga
SPORT.RO
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Pedri a oferit primele declarații după El Clasico.

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Deși Barcelona era văzută drept mare favorită la victorie, Real Madrid s-a impus în El Clasico, scor 1-2. Primul gol al duelului a fost unul norocos, Mbappe profitând de o respingere neinspirată a lui Martin.

Pedri, discurs fără perdea după înfrângerea din El Clasico

Catalanii au dat semne de revenire în actul secund, când Pedri l-a angajat perfect pe Raphinha, iar brazilianul nu a „iertat” din interiorul careului. În ciuda presingului făcut de elevii lui Hansi Flick, Real Madrid a fost cea care a marcat ultimul gol, Mbappe trimițând în poarta goală, după ce Camavinga a trecut ușor de Cubarsi.

La scurt timp după fluierul final, Pedri a recunoscut că prestația echipei sale nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Mijlocașul a expus că mingea a fost pierdută în dese rânduri „stupid”, iar Real Madrid a știut să speculeze fiecare fază de contraatac.

Totuși, campionul mondial a amintit că sezonul este lung, iar Barcelona are în continuare un avantaj de trei puncte în fruntea ierarhiei din La Liga.

„Per total, nu am făcut un meci grozav. În prima repriză, nu am fost noi înșine. Cred că sunt multe lucruri pe care le puteam face mai bine. Ne-a lipsit ritmul în circulația mingii. 

Am fost foarte lenți, am pierdut mingea de multe ori în mod stupid, iar împotriva unei astfel de echipe plătești pentru asta. Ne-am dorit să câștigăm El Clasico în fața propriilor suporteri, dar sezonul este lung”, a spus Pedri după partidă.

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Cum arată clasamentul după El Clasico

În urma scorului înregistrat pe Camp Nou, Barcelona rămâne pe locul 1, cu 27 de puncte acumulate. Real Madrid a ajuns la borna de 24 de puncte și ocupă treapta a treia a ierarhiei, ca pe poziția a doua a podiumului să se afle Atletico Madrid.

Clasamente oferite de Sofascore
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