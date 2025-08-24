Barcelona a câștigat cu mari emoții în deplasarea de la Levante, scor 3-2, după ce catalanii au fost conduși cu 0-2 la pauză.

Catalanii au marcat prin Pedri, Ferran Torres și Unai Elgezabal Udondo (autogol), în timp ce gazdele au punctat prin Ivan Romero și Jose Morales.

Hanis Flick: „Sunt mândru de echipa mea”



Hansi Flick a vorbit despre jocul prestat de echipa sa și s-a declarat mândru de forța de revenire pe care a arătat-o formația „blaugrana” în partea a doua a jocului.

Antrenorul german a spus că partida cu Levante a fost o lecție excelentă pentru elevii săi, pentru că echipa nou-promovată a aglomerat zona careului și nu i-a lăsat pe catalani să se desfășoare.

„Sunt mândru de echipa mea. Am încercat să revenim și am obținut trei puncte; am crezut până la final. Nu este ușor pentru că adversarii noștri joacă de obicei foarte jos împotriva noastră și trebuie să ne îmbunătățim în meciurile cu astfel de abordări. Acest meci ne va ajuta mult să continuăm să creștem.

Levante s-a apărat foarte bine. Au jucători foarte rapizi. În prima repriză, ne-am creat ocazii și puteam facem mai mult. În a doua repriză, golul lui Pedri ne-a ajutat mult.”, a declarat Hansi Flick, conform Mundo Deportivo.

Hansi Flick a contestat arbitrajul: „Te enervezi cu astfel de decizii”

Tehnicianul catalanilor a vorbit și despre penalty-ul controversat acordat echipei gazdă. Flick e de părere că atingerea cu mâna a lui Balde nu a fost clară și nu ar fi trebuit să se acorde lovitură de la 11 metri.

„Te enervezi cu astfel de decizii. Pentru mine nu a fost un henț clar al lui Balde. Jocul nu a fost clar. În final, arbitrul a analizat situația și a luat decizia. Trebuie să respectăm asta”, a adăugat antrenorul german.

În urma victoriei cu Levante, catalanii aau un start perfect de sezon cu două victorii din tot atâtea meciuri.

