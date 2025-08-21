În ultimii ani, numele mijlocașului olandez a fost asociat cu mai multe cluburi importante, în special Manchester United, dar în cele din urmă De Jong a rămas la clubul catalan.
Viitorul său a fost pus sub semnul întrebării în utlima perioadă, având în vedere situația sa contractuală, dar în cele din urmă olandezul pare să fi luat o decizie.
Frenkie de Jong s-a decis și semnează cu Barcelona
Acesta va rămâne la Barcelona pentru încă doi ani. Cele două părți vor semna un contract valabil până în 2028, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an, transmit spaniolii de la El Chiringuito TV. Salariul său va rămâne, în linii mari, același, de nouă milioane de euro pe sezon net.
Frenkie de Jong a fost transferat de Barcelona în 2019 de la Ajax Amsterdam, pentru 86 de milioane de euro, după sezonul fantastic făcut de ”lăncieri” în UEFA Champions League.
La vremea respectivă, mijlocașul a fost cel mai scump jucător vândut vreodată de Ajax Amsterdam, dar între timp recordul a picat. Antony, cu transferul său la Manchester United pentru 95 de milioane de euro, este acum primul în ”top”.
Barcelona, start perfect de sezon în La Liga
Catalanii au început cu dreptul noul sezon din campionatul Spaniei. Au câștigat categoric pe terenul celor de la Mallorca, scor 3-0, și se pregătesc pentru încă o deplasare.
Barcelona va juca în compania celor de la Levante în următoarea etapă, echipă care a pierdut cu 2-1 în fața celor de la Deportivo Alaves în prima rundă.