În ultimii ani, numele mijlocașului olandez a fost asociat cu mai multe cluburi importante, în special Manchester United, dar în cele din urmă De Jong a rămas la clubul catalan.



Viitorul său a fost pus sub semnul întrebării în utlima perioadă, având în vedere situația sa contractuală, dar în cele din urmă olandezul pare să fi luat o decizie.



Frenkie de Jong s-a decis și semnează cu Barcelona



Acesta va rămâne la Barcelona pentru încă doi ani. Cele două părți vor semna un contract valabil până în 2028, cu opțiunea de prelungire pentru încă un an, transmit spaniolii de la El Chiringuito TV. Salariul său va rămâne, în linii mari, același, de nouă milioane de euro pe sezon net.

