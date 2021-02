Haaland le poate rezolva toate problemele! Planul INCREDIBIL pus la cale de Real pentru a da BOMBA pe piata transferurilor! 

Haaland este dorit de toate marile forte din Europa, iar atacantul lui Dortmund poate pleca in vara de la nemti

Conform celor de la ABC.es, Real Madrid este decisa sa-l aduca pe atacant in aceasta vara. Sefii gruparii vor sa-i includa in afacere ori pe Luka Jovic, ori pe Mariano Diaz.

Daca Dortmund nu este de acord, madrilenii vor cauta sa-i vanda pentru a face rost de bani in eventualitatea transferului lui Haaland. Pretul pentru care Dortmund ar fi nevoita sa se desparta de atacant, mai ales in conditiile ratarii calificarii in Champions League, este de 90 de milioane de euro, plus alte 20 in diferite bonusuri.



Norvegianul are o clauza de 75 de milioane de euro, insa aceasta se va activa de abia in vara lui 2022. Haaland are 23 de goluri in acest sezon si 6 pase decisive, in 23 de partide disputate, insa Dortmund nu o duce foarte bine, fiind pe locul 6, la 3 puncte distanta de primul loc de Champions League.