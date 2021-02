Scandal MONSTRU dupa golul lui Haaland! Portarul advers a SARIT la el: ce s-a intamplat

Norvegianul minune a egalat la 2 pentru Borussia in minutul 81 al jocului de la Dortmund. A fost si rezultatul final al partidei.

Haaland a declansat un mega scandal cu golul sau! Jucatorii lui Hoffenheim l-au acuzat de lipsa de fair-play pentru ca a recuperat si a marcat, in conditiile in care un fotbalist advers era la pamant. Pe reluari se vede clar, insa, ca fotbalistii lui Hoffenheim au avut ei insisi sansa de a da mingea in afara terenului, insa n-au facut-o, astfel ca reprosurile adresate atacantului de 20 de ani nu au suport logic.

Tensiunea a fost la un pas sa escaladeze imediat dupa gol. Portarul lui Hoffe s-a napustit spre Haaland, apoi mai multi coechipieri de-ai ambilor fotbalisti s-au implicat in disputa. Situatia n-a putut fi detensionata pana la finalul jocului. Cele doua tabere au continuat sa se certe la fiecare intrerupere!

Dortmund e departe de asteptari dupa 21 de etape trecute din Bundesliga. A strans 33 de puncte si e abia pe 6 in campionat, la 5 puncte in spatele pozitiilor de Champions League, ocupate acum de Bayern, Leipzig, Wolfsburg si Leverkusen.



They really expected Haaland to put this out of play? what a melt. The player was on the ground while they made passes then gave away a ball in their own attack third. pic.twitter.com/MWbHzasCge