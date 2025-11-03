Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Arena este gata în proporție de peste 60%, iar catalanii vor să grăbească revenirea în casa lor, chiar dacă lucrările vor continua.
Barcelona, antrenament deschis pe Camp Nou
Până atunci, Barcelona a organizat o sesiune deschisă de antrenament pe noul Camp Nou și a vândut deja aproape 12.000 de bilete. Prețul unui tichet este de 10 euro, iar toți banii strânși de campioana Spaniei vor fi donați în scopuri caritabile, anunță publicația catalană Sport.
Cât de curând, Barcelona ar vrea să joace meciurile de pe teren propriu pe Camp Nou. Acum o poate face doar cu 27.000 de locuri, astfel că se așteapta ca arena să obțină următoarea licență și catalanii să evolueze cu măcar 50.000 de spectatori în tribune.
După ce va fi gata, Camp Nou va avea 105.000 de locuri și va fi, de departe, cel mai mare stadion din Europa. Următorul în top este colosul englez Wembley, cu 90.000 de locuri.
Barcelona își cheamă fanii la stadion
”Echipa masculină de fotbal a FC Barcelona va reveni oficial pe Spotify Camp Nou vineri, 7 noiembrie, pentru a susține un antrenament deschis în fața fanilor blaugrana, entuziasmați de perspectiva de a-și vedea din nou echipa pe stadion.
Această sesiune va servi și ca test tehnic și operațional, pentru a verifica buna funcționare a sistemelor, a punctelor de acces și a diferitelor aspecte ale facilității, făcând parte din procesul treptat de redeschidere a stadionului.
Antrenamentul va începe la ora 11:00, iar porțile stadionului se vor deschide la ora 9:30. Capacitatea va fi limitată la 23.000 de spectatori, care vor fi amplasați în Tribuna Principală și în Peluza Sud, corespunzătoare Fazei 1A, pentru care clubul deține deja prima licență de ocupare”, a transmis clubul.