Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Arena este gata în proporție de peste 60%, iar catalanii vor să grăbească revenirea în casa lor, chiar dacă lucrările vor continua.



Barcelona, antrenament deschis pe Camp Nou



Până atunci, Barcelona a organizat o sesiune deschisă de antrenament pe noul Camp Nou și a vândut deja aproape 12.000 de bilete. Prețul unui tichet este de 10 euro, iar toți banii strânși de campioana Spaniei vor fi donați în scopuri caritabile, anunță publicația catalană Sport.



Cât de curând, Barcelona ar vrea să joace meciurile de pe teren propriu pe Camp Nou. Acum o poate face doar cu 27.000 de locuri, astfel că se așteapta ca arena să obțină următoarea licență și catalanii să evolueze cu măcar 50.000 de spectatori în tribune.

