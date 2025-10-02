GALERIE FOTO Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare!

Cel mai mare stadion din Europa se pregătește pentru inaugurare! La Liga
Arena care va avea peste 100.000 de locuri se va deschide în perioada următoare, dar la o capacitate redusă.

Camp NouBarcelona
Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă arena nu este în totalitate gata, oficialii clubului vor să obțină permisiunea ca echipa să joace meciuri oficiale acolo. Aceștia au propus folosirea arenei cu 27.000 de locuri, până când lucrările vor fi gata complet.

Camp Nou se pregătește pentru inaugurare

Potrivit publicației catalane Sport, ”Spotify Camp Nou” a intrat într-o nouă fază a construcțiilor. A început deja ridicarea inelului al treilea, astfel că există posibilitatea ca lucrările să fie gata până la finele acestui sezon.

”Clubul continuă să lucreze pentru a obține autorizațiile administrative necesare pentru deschiderea stadionului Sportify Camp Nou în zilele următoare. În această perioadă, FC Barcelona lucrează la noile modificări pe care Consiliul Local le-a comunicat clubului săptămâna trecută”, a transmis clubul.

După ce va fi gata, Camp Nou va avea 105.000 de locuri și va fi, de departe, cel mai mare stadion din Europa. Următorul în top este colosul englez Wembley, cu 90.000 de locuri.

Următorul meci al Barcelonei de pe teren propriu se va juca după pauza competițională. Pe 18 octombrie, campioana se va duela cu rivala catalană Girona.

