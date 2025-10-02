Barcelona s-a mutat pe stadionul Olimpic din Montjuic în luna mai 2023, după ce lucrările pentru noul stadion Camp Nou au început. Acum, chiar dacă arena nu este în totalitate gata, oficialii clubului vor să obțină permisiunea ca echipa să joace meciuri oficiale acolo. Aceștia au propus folosirea arenei cu 27.000 de locuri, până când lucrările vor fi gata complet.



Camp Nou se pregătește pentru inaugurare



Potrivit publicației catalane Sport, ”Spotify Camp Nou” a intrat într-o nouă fază a construcțiilor. A început deja ridicarea inelului al treilea, astfel că există posibilitatea ca lucrările să fie gata până la finele acestui sezon.

