Real Madrid a anunțat prelungirea contractului lui Gonzalo Garcia până în 2030, cu o clauză de reziliere uriașă, de un miliard de euro.



Atacantul de 21 de ani, format la academia clubului, devine membru cu drepturi depline al primei echipe după un sezon în care a impresionat la Castilla și a strălucit la Mondialul Cluburilor, unde a fost golgheterul competiției și inclus de FIFA în echipa ideală. Turneul din Statele Unite s-a văzut în direct pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.



Contract până în 2030 și clauză de un MILIARD de euro



Garcia joacă pentru Real încă din 2014, când a fost recrutat la doar 10 ani. A debutat la seniori în noiembrie 2023, contribuind la câștigarea titlului.



În sezonul trecut a marcat 25 de goluri pentru Castilla, egalând cel mai bun record al clubului în Prima Federación în secolul XXI.



„Real Madrid C.F. și Gonzalo García au convenit prelungirea contractului pentru următoarele cinci sezoane, până la 30 iunie 2030”, a transmis clubul în comunicatul oficial.

