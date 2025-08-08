FCSB a marcat toate cele trei goluri în ultima jumătate de oră, după dubla lui Daniel Bîrligea și golul lui Daniel Graovac. Unul dintre remarcații lui Mihai Stoica a fost însă Dennis Politic.

Dennis Politic, remarcatul lui Mihai Stoica după FCSB - Drita 3-2



Politic a intrat pe teren în minutul 68, când i-a luat locul lui Juri Cisotti, care a acuzat probleme medicale. Fostul dinamovist, care mai degrabă a dezamăgit în primele meciuri la FCSB, a avut o evoluție solidă: a scos cornerul din care Graovac a marcat pentru 2-2 și a obținut penalty-ul din prelungiri transformat de Bîrligea.

"Mă gândeam că și cu un deficit de un gol, dacă mergem acolo, aveam șanse. Credeam că vom marca. Chiar 3 goluri nu mă așteptam, a fost peste așteptări. În afară că toți care au intrat au intrat bine, cred că o mențiune specială merită Dennis Politic. Efectiv golurile 2 și 3 au plecat de la el.



Golul 3 vine în urma unei explozii extraordinare a lui Politic. Adversarul nu se aștepta să plece atât de rapid și a fost un penalty clar. E mare lucru! N-are cum să ignore ce s-a scris și s-a spus până acum, dar a intrat foarte, foarte bine.



Toți ne dorim ca ăsta să fie declicul. Și la Ploiești am jucat bine și am câștigat, Petrolul fiind mai bună decât Drita. Cu tot respectul pentru adversarii noștri, eu cred că Shkendija și Drita sunt adversare destul de modeste. Că noi am reușit performanța să pierdem de două ori cu Shkendija... da, dar au fost motive peste motive", a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

