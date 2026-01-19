Oltenii au făcut o primă parte de joc entuziasmantă pe stadionul „Ilie Oană”, în runda cu numărul 22 din Superliga. Universitatea a intrat la cabine cu un avantaj liniștitor, 2-0, grație „dublei” reușite de Nsimba. Deși atacantul a fost cel care a marcat, fostul mare internațional a ținut să scoată în evidență evoluția sigură a fundașului stânga, Nicușor Bancu.



Fostul component al „Generației de Aur” este de părere că internaționalul român a atins o maturitate în joc care îi permite să domine flancul fără emoții în campionatul intern.



„Cea mai bună repriză din prima etapă de la reluarea campionatului îi aparține Craiovei. Nsimba apare foarte bine la finalizare. E un jucător cu personalitate. De remarcat și jocul lui Bancu. El se distrează în Superliga. Și Teles a jucat bine. Pe construcție nu au niciun fel de problemă” a spus Ilie Dumitrescu, la DigiSport



Veteranul din Bănie



Duelul de la Ploiești reprezintă a 15-a apariție din acest sezon de Liga 1 pentru Nicușor Bancu.



Fundașul este cel mai vechi component al lotului, fiind transferat la Craiova încă din 2014. În tot acest timp, a adunat cifre impresionante: 418 partide în toate competițiile pentru formația din Bănie și două Cupe ale României în palmares.



Universitatea Craiova a continuat să controleze jocul și în repriza secundă, ducând scorul la 4-0 prin golurile reușite de Baiaram și Băsceanu (penalty).