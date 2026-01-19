Drăgușin a forțat transferul la AS Roma, dar englezii i-au decis soarta! Răspunsul final venit de la Londra

Dispariția sa vine la doar trei luni după moartea lui Giorgio Armani, rivalul și prietenul său, stins din viață pe 4 septembrie, la 91 de ani.



Creatorul de modă „a trecut în neființă pașnic, în reședința sa din Roma, înconjurat de dragostea celor apropiați”, se arată în comunicatul emis de Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti.



Sicriul va fi depus miercuri și joi, între orele 11:00 și 18:00, la PM23 din Piazza Mignanelli, iar funeraliile vor avea loc vineri, la Bazilica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri din Roma.



Valentino a îmbrăcat și staruri din lumea sportului



Deși nu a fost un couturier profund asociat cu sportul, așa cum sunt astăzi marile case de modă implicate în colaborări directe cu atleți, Valentino a îmbrăcat, de-a lungul anilor, și figuri importante din lumea sportului, în special la evenimente mondene.



David Beckham a purtat creații Valentino la gale și apariții publice, la fel și Victoria Beckham, o clientă constantă a brandului.



Mai mult, creatorul italian a realizat uniformele oficiale ale delegației Italiei de la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 1984, iar printre sportivii care le-au prezentat s-au numărat Sara Simeoni, campioană olimpică la săritura în înălțime la Moscova 1980, și Marcello Guarducci, fost înotător italian și deținător al recordului european la 100 de metri liber.

