Sa speram ca nu s-a uitat Zidane la meci! :) Gafa IMENSA a lui Courtois in meciul cu Danemarca! Ce gol a putut sa isi ia 

Belgia s-a impus cu 4-2 in ultimul meci din Nations League cu Danemarca.

Nationala Belgiei si-a asigurat prezenta in Final Four-ul Nations League, alaturi de Franta, Spania si Italia.

Tielemans a deschis scorul rapid in Belgia, insa Jonas Older Wind a egalat in minutul 17, stabilind astfel scorul primei reprize. Lukaku a reusit o dubla in primele 20 de minute ale reprizei secunde, iar Nacer Chadli si-a trimis balonul in propria poarta aproape de finalul partidei. De Bruyne a dat lovitura pe final si a inchis astfel tabela.

Socul serii a venit la autogol, cand Courtois a facut o gafa uriasa. Chadli i-a trimis puternic balonul, insa portarul nu a reusit preluarea iar mingea a trecut pe langa el si s-a dus direct in poarta.

La grosse boulette de Courtois hier ????pic.twitter.com/7pwssLhXMc — MAX2FOOT (@max2foot_) November 19, 2020