ASTA DA TRANSFER! :) SPIDERMAN Courtois a inceput sa urmareasca o echipa din Liga 1 pe Instagram! Surpriza URIASA pentru mii de fani

Printre miile de oameni care le urmaresc postarile e si starul lui Real Madrid!

Courtois e fanul lui FC Arges pe Instagram! Thibaut le-a dat follow prietenilor sai virtuali de la Pitesti chiar pe 25 octombrie, ziua in care FC Arges sarabatorea 48 de ani de la victoria istorica in fata lui Real Madrid din Cupa Campionilor, 2-1.



Administratorilor contului nu le-a venit sa creada cand l-au vazut pe Courtois printre urmaritori. Gestul are o explicatie: goalkeeperul e bun prieten cu Alexander Maes, noua achizitie a lui FC Arges. Belgianul de 27 de ani, trecut pe la Willem II si Beerschot, a semnat recent cu nou-promovata.

Pe langa aniversarea legata de meciul cu Real, FC Arges a sarbatorit ieri si golul 1953 in prima liga din Romania. 1953 e un numar special pentru oras: e chiar anul infiintarii echipei de fotbal! Pe 26 octombrie, pitestenii au alta data importanta in calendarul alb-violet: e ziua disparitiei lui Nicolae Dobrin. Fostul mare fotbalist si-a pierdut viata in urma cu 13 ani.