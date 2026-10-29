FCSB se află pe locul șase în Superliga și are 21 de puncte după primele 13 etape. „Roș-albaștrii” se află la nouă „lungimi” de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf a reușit trei victorii din primele meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali și a primit doar laude după victoria 4-1 cu Rapid.

Florin Gardoș știe ce e schimbat la Laurențiu Reghecampf: „Așa mi se pare”

Fostul fundaș central de la FCSB a fost întrebat la VOYO SPORT LIVE cum i se pare FCSB de când Reghe este antrenorul echipei bucureștene.

Florin Gardoș este de părere că Laurențiu Reghecampf s-a schimbat destul de mult după experiențele pe care le-a avut în afara României.

„Mi se pare că Reghe e mai stăpân pe situație, e mai încrezător, vine cu un bagaj important deja. Pe lângă acea performanță importantă, în care am avut titluri, trofee și calificări europene, acum vine și cu experiențele din străinătate și se simte așa ca o aură, chestia asta”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.