EXCLUSIV Secretul lui Laurențiu Reghecampf! Cum a transformat-o pe FCSB: „Așa se simte”

Secretul lui Laurențiu Reghecampf! Cum a transformat-o pe FCSB: „Așa se simte” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Laurențiu Reghecampf are un start excelent la FCSB.

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FCSBFlorin GardosSuperligaLaurentiu Reghecampf
Din articol

FCSB se află pe locul șase în Superliga și are 21 de puncte după primele 13 etape. „Roș-albaștrii” se află la nouă „lungimi” de liderul Dinamo.

Laurențiu Reghecampf a reușit trei victorii din primele meciuri pe banca echipei patronate de Gigi Becali și a primit doar laude după victoria 4-1 cu Rapid.

Florin Gardoș știe ce e schimbat la Laurențiu Reghecampf: „Așa mi se pare”

Fostul fundaș central de la FCSB a fost întrebat la VOYO SPORT LIVE cum i se pare FCSB de când Reghe este antrenorul echipei bucureștene.

Florin Gardoș este de părere că Laurențiu Reghecampf s-a schimbat destul de mult după experiențele pe care le-a avut în afara României.

„Mi se pare că Reghe e mai stăpân pe situație, e mai încrezător, vine cu un bagaj important deja. Pe lângă acea performanță importantă, în care am avut titluri, trofee și calificări europene, acum vine și cu experiențele din străinătate și se simte așa ca o aură, chestia asta”, a spus Florin Gardoș, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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Karlo Muhar, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
Aymen Boutoutaou, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
David Miculescu, în FCSB - Rapid / Foto Sport Pictures
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Arnold Garita nu mai vrea să audă de Superliga

Jucătorul nu ia în calcul o altă formație din Superliga. Acesta și-a dorit să evolueze în România doar pentru FCSB, însă colaborarea cu echipa lui Gigi Becali nu a avut rezultatele așteptate.

Decizia conducerii a venit și după problemele medicale ale atacantului. Garita s-a accidentat în derby-ul câștigat de FCSB cu Rapid, scor 4-1, și a fost schimbat în minutul 42. Diagnosticul a fost de întindere a ligamentului la genunchi, iar fotbalistul riscă să nu mai joace până la finalul anului. DETALII AICI

În acest sezon, camerunezul a bifat nouă apariții pentru FCSB, în care a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă. În total, a adunat 548 de minute în tricoul roș-albaștrilor.

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