Valencia a învins-o pe Alaves, în deplasare

După ce în sezonul trecut a terminat pe locul al 9-lea și părea să fi trecut peste perioada dificilă din ultimii ani, Valencia are un început complicat în actuala stagiune. Conducerea a decis schimbarea antrenorului Carlos Corberan, a întregului său staff tehnic (Lisandro Isei, Hans Gillhaus, Andres Zamora, Malek Shafei) și directorului de fotbal Ron Gourlay, după ce echipa acumulase un singur punct în primele cinci etape ale noului sezon.

Clubul l-a numit antrenor interimar pe Oscar Sanchez, care pregătea echipa secundă, iar acesta a reușit să aducă victoria chiar la primul meci pe bancă, 1-0 în deplasarea de pe Mendizorroza din Vitoria, contra lui Deportivo Alaves (Luis Rioja, min. 78). Sanchez a jucat ca fundaș stânga la Atletico Madrid C, Atletico Madrid B, Real Jaez, CD Badajoz, Real Valladolid și Real Murcia, iar ca manager a fost antrenor secund la Murcia, Elche, Sochaux, Cultural Leonesa și Marbella, apoi a fost principal la Orihuela, Valencia U19 și Valencia B.

Noua organigramă îl cuprinde și pe Braulio Vazquez, fost atacant și tatăl fundașului stânga Jesus Vazquez, care i-a luat locul lui Gourlay.

Valencia ocupă locul al 18-lea în la Liga, cu patru puncte acumulate după șase etape disputate. "Liliecii" au înregistrat o victorie (1-0 cu Alaves), un egal (0-0 cu Celta Vigo) și patru înfrângeri (0-1 cu Sevilla / 0-5 cu Barcelona / 1-3 cu Deportivo La Coruna / 0-1 cu Betis Sevilla). În următoarele etape, "alb-negrii" vor juca cu Real Sociedad (20 septembrie / acasă), Racing Santander (11 octobrie / deplasare), Athletic Bilbao (17 octombrie / acasă) și Villarreal (25 octombrie / deplasare).

I-au adus pe Elliott, Martinez și Maffeo, în ultima perioadă de transferuri

În ultima perioadă de mercato, VCF i-a adus pe Arnau Martinez (Girona / 5 mil. euro), Ryunosuke Sato (FC Tokyo / 4 mil. euro), Justin de Haas (Famalicao / gratis), Aliou Dieng (Al Ahly Cairo / gratis), Harvey Elliott (Liverpool / împrumutat), Pablo Maffeo (Olympiakos / împrumutat) și Kayne van Oevelen (Ipswich Town / împrumutat), i-a recuperat după împrumuturi pe Sergi Canos (Real Valladolid) și Iker Cordoba (CD Mirandes) și i-a promovat de la echipa secundă pe David Otorbi și Lucas Nunez.

De asemenea, valencienii s-au despărțit de Cenk Ozkacar (Trabzonspor / 1.75 mil. euro), Baptiste Santamaria (PAOK Salonic / gratis), Eray Comert (Torino / gratis), Thierry Correia (Venezia / gratis), Alberto Mari (Honved Budapesta / gratis), Andre Almeida (Racing Santander / împrumutat), Mario Dominguez (Excelsior Rotterdam / împrumutat), Renzo Saravia (contract încheiat), Julen Agirrezabala (Atheltic Bilbao / împrumut expirat), Lucas Beltran (Fiorentina / împrumut expirat), Largie Ramazani (Leeds United / împrumut expirat) și Unai Nunez (Celta Vigo / împrumut expirat).

Foto - Getty Images, Valencia CF (FB)