FCSB se află pe primul loc în play-out-ul Superligii și își dorește să ajungă în calificările Conference League, prin intermediul barajului.

Roș-albaștrii sunt în căutarea unui nou antrenor pentru cel mai important meci al sezonului, după ce Mirel Rădoi a plecat.

Alexandru Bourceanu a spus de ce a plecat Mirel Rădoi de la FCSB

Fostul jucător al echipei patronate de Gigi Becali a vorbit despre șansele FCSB-ului la barajul de Conference League. Bourceanu este de părere că formația roș-albastră este favorită la câștigarea barajului indiferent cu ce echipă vor juca.

„FCSB este favorită la baraj, fie că joacă cu Dinamo, după ce trece de barajul dintre locul 7 și locul 8. Este favorită, pentru că are un lot mai puternic, pentru că a jucat în cupele europene, are experiența acestor meciuri tip finală, pentru că e campioana României, în continuare, până se termină acest campionat.

Sigur că situația cu antrenorul va fi probabil și de acum înainte una complicată la FCSB, indiferent că vine sau nu vine antrenor, din motivele bine cunoscute.

În același timp, nu sunt eu în măsură să spun cum ar trebui să fie condus un club, fiindcă nu e al meu. Fiecare își conduce clubul așa cum vrea”, a declarat Alex Bourceanu, prezent la un meci caritabil alături de alți foști jucători de la FCSB.

Fostul mijlocaș a fost întrebat și despre plecarea bruscă a lui Mirel Rădoi. Bourceanu explicat că tehnicianul a părăsit echipa lui Gigi Becali pentru că nu a fost lăsat să ia deciziile importante de la

„(n.r. Te-a surprins plecarea bruscă a lui Rădoi? ) Nu neapărat, pentru că Mirel Rădoi… Este un tipar. Are niște principii, omul își dorește niște lucruri. Dacă nu se întâmplă, el își permite să plece. Alți oameni nu-și permit să plece, el își permite. S-a întâmplat la echipa națională, s-a întâmplat la Craiova, de două ori, se întâmplă și acum.

S-a mai întâmplat o dată la FCSB, deja sunt cinci echipe. E un tipar, dar nu e nimic surprinzător, mai ales că el și-a dorit ceva, iar acel ceva nu s-a întâmplat. Chiar vorbeam despre acest experiment, ca la FCSB să existe un antrenor, iar în fișa postului să fie și alcătuirea echipei, dar și schimbările din timpul jocului”, a mai spus Bourceanu.