Faza incredibila la meciul Realului! Golul lui Ramos a fost validat, apoi anulat pentru off-side, hent si pentru ca mingea nu a depasit linia portii

Real Madrid este pe marginea prapastiei. Scaunul lui Julen Lopetegui se clatina serios.

Levante conduce incredibil cu 2-0 pe "Santiago Bernabeu" dupa doar 13 minute. In minutul 16, Sergio Ramos a lasat impresia ca a trimis mingea in poarta si l-a pacalit pe arbitru.

Centralul a indicat prima data gol valabil, apoi a revenit asupra deciziei dupa consultarea VAR. Reluarile au aratat ca Ramos era in off-side, a atins mingea cu mana, iar balonul nu a depasit linia portii. Off-side-ul a fost ales drept motiv oficial pentru care reusita a fost anulata.

In mod oficial, Julen Lopetegui mai are ragaz pana la derby-ul cu Barcelona pentru a redresa echipa, insa informatiile aparute in presa spaniola il dau ca si demis. Un esec cu Levante ar transforma scenariul in realitate.