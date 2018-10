Real Madrid nu renunta la transferurile de la Chelsea! Daca Hazard le-a scapat printre degete, spaniolii s-au reorientat: Care e noua tinta

Eden Hazard a primit oferta de prelungire a contractului de la Chelsea.

K'Golo Kante a devenit unul dintre tintele pentru viitoarele transferuri ale celor de la Real Madrid, scrie Le 10Sport. Totusi, si cei de la PSG ar fi interesati de serviciile jucatorului legitimat la Chelsea.

Potentialele transferuri pe care urmeaza sa le faca cei de la Real Madrid in aceasta iarna au inceput sa fie tot mai discutate. Daca clubul lui Florentino Perez pare ca l-a pierdut deja pe Eden Hazard, care este pe cale sa-si prelungeasca contractul cu Chelsea. Englezii i-ar fi facut deja o oferta belgianului, de 18 milioane de euro in plus pe an.

Le 10Sport asigura totusi ca partenerul lui Hazard, N'Golo Kante, este in carti sa fie potentialul inlocuitor pentru Casemiro in echipa Realului. Totusi, aceeasi sursa scrie ca si PSG este interesata de serviciile francezului.

Nu este prima data cand cei de la Real Madrid il urmaresc pe Kante. Chiar daca pana acum clubul din Premier League nu s-a aratat deschis sa poarte negocieri, situatia s-ar fi schimbat in prezent.