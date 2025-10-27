Fotbalul a luat-o razna, dacă ne uităm strict la cifrele de pe piața transferurilor și la salariile jucătorilor. Desigur, vorbim despre „sportul-rege“, care „tipărește“ bani, însă tot ce e mult strică.

Mai ales că, în multe cazuri, la niște sume astronomice, pe care alții nu le câștigă nici în șapte vieți, ajung niște puști. Cum e și cazul lui Lamine Yamal (18 ani). De când a devenit major, în vară, starul Barcelonei a trecut pe un nou contract. Unul cu un salariu stagional amețitor: 30 de milioane de euro. Potrivit Forbes, cu niște venituri adiționale, Lamine Yamal poate încasa cam 43 de milioane dolari pe an!

Lamine Yamal cumpără vila în care au stat Pique și Shakira

Cu un asemenea venit anual, care îl va plasa printre Top 10 cel mai bine plătiți jucători ai lumii la ora actuală, starul spaniol s-a pus pe cheltuit. Și, potrivit El Pais, a demarat procedura achiziționării vilei în care au stat Pique și Shakira, cât timp cei doi au format un cuplu.

Vila respectivă, un veritabil palat, a fost scoasă la vânzare, inițial, în 2022. Prețul de pornire a fost de 14 milioane de euro. Cum însă nu s-a găsit niciun doritor, vila respectivă a început să fie vândută pe bucăți. De aceea, la ora actuală, după ce s-a dat o parte din proprietate – erau trei clădiri, în total, pe o suprafață de 3,800 de metri pătrați – prețul a scăzut la „doar“ 11 milioane de euro.

Atât va plăti Lamine Yamal, urmând să se aleagă cu o casă de vis, cu șase dormitoare și cinci băi. El Pais a aflat că vedeta Barcelonei va și cheltui niște bani pentru lucrări de renovare și de îmbunătățire pe gustul său.

Până să finalizeze această achiziție, Lamine Yamal are niște probleme fotbalistice. Pentru că a fost catalogat drept „inexistent“ în El Clasico, după cum Sport.ro a arătat aici.

