Kylian Mbappe (min. 22) și Jude Bellingham (min. 43) au marcat pentru madrileni, în timp ce pentru gruparea catalană a punctat Fermin Lopez (min. 38). Mbappe a avut și un penalty ratat în minutul 52.

Mesajul tatălui lui Lamine Yamal după El Clasico

După fluierul final, s-a dezlănțuit un adevărat război între cele două tabere. Cuvintele lui Lamine Yamal, care înaintea jocului a spus că Real Madrid ”fură și se plânge”, i-a enervat pe jucătorii madrileni. Dani Carvajal și Thibaut Courtois au încercat să discute cu fotbalistul, dar totul a degenerat când Lamine Yamal i-a spus unui jucător al lui Real Madrid ”ne vedem afară”.

Vinicius Junior a avut o reacție nervoasă, a pornit glonț spre Yamal și a fost cu greu ținut de coechipierii săi.

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, a postat un mesaj ”războinic” după conflictul în care a fost implicat puștiul vedetă al Barcelonei.

”Bine că are doar 18 ani! Ne vedem în Barcelona”, a fost mesajul postat de Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal, după evenimentele din El Clasico.

