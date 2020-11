Explicatia lui Zidane dupa ce s-au acordat pentru prima data in istorie 3 lovituri de la 11 metri impotriva lui Real Madrid: "Este dificil sa intelegem meciul"

Real Madrid isi continua forma slaba pe care a arat-o in ultimele meciuri dupa ce a pierdut fara drept de apel, in fata Valenciei, scor 1-4.

Madrilenii au mai intampinat in acest sezon o rusine in campionat cand au pierdut in fata nou promovatei Cadiz, scor 0-1, dar parea ca lucrurile s-au fixat dupa victoria cu Inter Milano din grupele Champions League, scor 3-2.

Antrenorul Zidane a vorbit dupa umilinta in fata Valenciei si a declarat ca nu intelege partida pe care a facut-o echipa lui.

"A fost un joc complicat. Ne-am descurcat bine in prima jumatate de ora, dar dupa ce au egalat dinamica s-a schimbat. Apoi au fost trei penalty-uri si un autogol. Este dificil sa intelegem partida pe care am facut-o astazi (n.r. duminica).

Nu exista nicio justificare si nicio scuza. A fost un meci prost intr-o zi proasta. Trebuia sa fim puternici in defensiva. Avem nevoie sa gasesc solutii si nu am reusit", a declarat antrenorul francez.

Real Madrid este contestata des in La Liga din cauza numarului mare de lovituri de pedeapsa pe care le primesc, iar in meciul cu Valencia s-au acordat pentru prima data in istorie 3 penalty-uri impotriva madrilenilor, in aceeasi partida.